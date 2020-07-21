Вторник, 21 Июля 2020 20:37

АрмИнфо. На армяно-азербайджанской государственной границе на данный момент сохраняется относительное затишье. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Согласно ее записи, вооруженные силы Азербайджана вели огонь из снайперских винтовок, пытаясь взять под прицел армянских военнослужащих. "ВС Азербаи?джана были предупреждены о последствиях посредством соответствующих средств связи", - отметила она.

Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась после полудня 12 июля, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле <УАЗ> пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. За прошедшую неделю вследствие боевых действий, в ходе которых стороны применяли артиллерию, беспилотники и другую военную технику, по официальным данным с азербайджанской стороны погибли 11 военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо, с армянской стороны погибли четверо военнослужащих - два офицера и два солдата срочника.

С конца прошлой недели на границе сохраняется относительное спокойствие.