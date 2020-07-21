АрмИнфо. Гоар Барсегян назначена директором департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба ЕЭК.
Согласно источнику, Гоар Ашотовна Барсегян окончила факультет международных отношений Ереванского государственного университета и Дипломатическую академию в Вене (Австрия). Работала на различных должностях в департаменте внешних связей аппарата Правительства Республики Армения и департаменте внешних связей аппарата уполномоченного по правам человека в Республике Армения. Гоар Барсегян также была помощником вице-премьер-министра Республики Армения. С 2017 по 2020 годы занимала должность заместителя директора департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии. С 22 июля 2020 года назначена директором департамента развития интеграции ЕЭК.