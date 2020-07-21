Вторник, 21 Июля 2020 18:46

АрмИнфо. Судья по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна Анна Данибекян отклонила ходатайство об отводе прокуроров Петроса Петросяна и Геврока Багдасаряна. Об этом с места событий сообщает корреспондент АрмИнфо.

Данное ходатайство было представлено представителем потерпевшего Сергея Егиазарана Эдуардом Асланяном. Асланян отметил, что его подопечный столкнулся с рядом проблем, таким как отсутствие документов, которые подтверждают его ущерб. Однако, следствие и прокуроры не предприняли никаких шагов, чтобы исправить ситуацию. Судья, в свою очередь, отклонила отвод.

Следующее заседание по делу 1 марта 2008 года состоится 28 июля в 13:00.