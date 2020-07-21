Вторник, 21 Июля 2020 18:41

АрмИнфо. 21 июля в Особняке МИД России состоялся рабочий завтрак Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с послами Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве Поладом Бюльбюль Оглы и Варданом Тоганяном. Об этом сообщает официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Согласно источнику, в ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Закавказье, задачи стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, перспективы активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.