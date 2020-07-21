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 Вторник, 21 Июля 2020 18:39
Ани Мшецян

Сотрудники полиции подвергли приводу директора образовательного комплекса "Мхитар Себастаци" Ашота Блеяна

Сотрудники полиции подвергли приводу директора образовательного комплекса "Мхитар Себастаци" Ашота Блеяна

АрмИнфо.  Полиция Армении подвергла приводу директора образовательного комплекса "Мхитар Себастаци" Ашота Блеяна и учителя той же школы Вигена Аветиса. Об этом сообщает пресс-служба образовательного комплекса.  Дело в том, что последние отказались подчиняться требованиям полиции. Еще в прошлом году мэрия Еревана приняла решение о том, что между образовательным комплексом "Мхитар Себастаци" и находящимся рядом зданием детского сада № 93 должна быть возведена стена.

Однако, подобное решение мэрии прошлось учителям не по душе и последние в день начала работ попытались помешать строительству. На место происшествия приехали сотрудники полиции Армении. Сотрудники полиции подвергли Блеяна приводу.

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