Вторник, 21 Июля 2020 18:39

АрмИнфо. Полиция Армении подвергла приводу директора образовательного комплекса "Мхитар Себастаци" Ашота Блеяна и учителя той же школы Вигена Аветиса. Об этом сообщает пресс-служба образовательного комплекса. Дело в том, что последние отказались подчиняться требованиям полиции. Еще в прошлом году мэрия Еревана приняла решение о том, что между образовательным комплексом "Мхитар Себастаци" и находящимся рядом зданием детского сада № 93 должна быть возведена стена.

Однако, подобное решение мэрии прошлось учителям не по душе и последние в день начала работ попытались помешать строительству. На место происшествия приехали сотрудники полиции Армении. Сотрудники полиции подвергли Блеяна приводу.