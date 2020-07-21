АрмИнфо. В целях пополнения регионального автопарка скорой помощи министерство здравоохранения начало процедуру закупок машин в начале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Армении.
Согласно источнику, министерство закупило 21 линейную машину скорой помощи марки <УАЗ>. Данные машины обладают высокой технической оснащенностью, что облегчит повседневную работу медицинского персонала.
Машины были распределены по областям, для осуществления работ в труднодоступных селах страны. В том числе для оказания скорой медицинской помощи в приграничной Тавушской области Армении.