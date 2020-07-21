Вторник, 21 Июля 2020 17:53

АрмИнфо. Глава делегации ЕС в РА Андреа Викторин на встрече с начальником Полиции Армения Ваге Казаряном, поздравила последнего с назначением на должность.

Как сообщает пресс-служба делегации ЕС в РА, Викторин также поблагодарила Полицию за деятельность, осуществляемую в эти трудные времена вызванные пандемией COVID- 19, несмотря на риски, существующие для всех сотрудников ведомства.

Во время встречи стороны обсудили текущие сотрудничество и рассмотрели перспективы для дальнейшего взаимодействия.

Европейский дипломат указала на эффективное сотрудничество, сложившееся между ЕС, полицией РА и Министерством юстиции через инструментарий TAIEX и в рамках совместной миссии ЕС-ОБСЕ. Она отметила, что ЕС намерена в дальнейшем сделать больше по части обмена опытом и обеспечению государствами -членами ЕС оборудованием для скорейшего внедрения новой, современной патрульной службы в соответствии с европейскими и международными стандартами, а также начала первоначальной поддержки Полицейской академии в вопросах, связанных с обучением.