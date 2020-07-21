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 Вторник, 21 Июля 2020 17:08

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 22 июля

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 22 июля

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 47а на улице Лалаяннца, 33/1 на пр. Маштоца, 25/14 на улице Налбандяна, жилой дом 39 на улице Абовяна, собственные дома на 11-ой улице Айгестана, жилые дома 32, 34 на улице Туманяна, жилой дом 42 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4 на улице Касяна, жилые дома  17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 47/1 на улице Рубинянца, жилые дома 67 ан улице А.Аветисяна, 5, 7, 9 на улице Рубинянца, жилые дома 8-8/2, 10, 12 и собственные дома на улице Дро, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Царава Ахбюра, собственные дома на 17-ой улице Канакера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 8 на улице Назарбекяна, 18 на улице Шиарза, 49/1, 51/1, 53/1 на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); Детский Реабилитационный центр, собственные дома на улице Манташяна, собственные дома на 11-ой улице Верин Шенгавита, жилые дома 42, 44, 48 на улице Гарегина Нжде  и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 22-59 на улице Бурназяна, собственные дома 1-15 на 1-ом переулке улицы Бурназяна, жилой дом 5 и собственные дома 6-12 (четные) на улице Мичурина, собственные дома 2- 15, 5, 5А на улице Суворова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 21/2 на улице Нансена в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 12, 13/1 на улице Молдовакан, жилой дом 26 на улице Галшояна во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 3 (жилой дом 6 на 1-ом переулке Шопрона) на улице Левона Саргсяна, жилой дом 6 на улице Шопрона, жилой дом 4 на 2-ом переулке Шопрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилой дом 19 на улице Минск в 8-ом Норкском массиве; жилые дома 11 в квартале 'Чаренц", жилой дом 5 в квартале 'Саят- Нова", жилые дома 16, 18, 35 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 13 (2/10) на переулке Ташкент и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

в Котайкской области:

10?00-16?00 улицы Шаумяна и Спандаряна, квартал 'Калер" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

в Тавушской области:

11?00-12?00 частично село Агардзин.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.

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