Вторник, 21 Июля 2020 16:32

АрмИнфо. Власти Армении не вмешиваются и не стремятся контролировать СМИ, как то было в прошлые десятилетия. Об этом заявил председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян в ходе пресс-конференции, в ходе которой представил отчет состояния свободы слова в стране за второй квартал 2020 года. Он рассказал и о случаях нарушения прав СМИ и журналистов. Ашот Меликян считает, что второй квартал этого года был достаточно тяжелым периодом для армянских СМИ. По его словам, это тесно связано с пандемией коронавируса и внутриполитической ситуацией в стране.

Председатель Комитета по защите свободы слова утверждает, что несмотря на то, что вот уже четыре месяца журналисты работают в условиях пандемии, они часто сталкиваются с таким вопросом: <Как представлять факты о коронавирусе?>. "Мы должны понимать, что журналисты - это те передовики, которые работают в очень опасных условиях, поскольку есть необходимость непосредственного общения. У меня уже была возможность сказать о том, что общественность должна быть благодарна не только врачам за их работу, но также и журналистам, которые, игнорируя угрозу, так или иначе выполняют свои обязанности", - подчеркнул он. Меликян отметил, что на фоне разворачивающихся событий вокруг лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна было зафиксировано два случая физического насилия по отношению к журналистам, при которых пострадали шесть человек. "Это было сделано полицией. Мы вновь услышали от извинения от полиции, но как и при прежней власти, когда против какой-либо политической партии осуществляются полицейские действия, неизвестно почему, обязательно целью становится также журналист", - сказал Ашот Меликян.

По словам председателя Комитета по защите свободы слова, в прошлом квартале подобных случаев не наблюдалось. Он показал статистику, где виден спад числа случаев давления на СМИ. Из 42-х случаев в первом квартале число случаев во втором снизилось до 34-х. Возросло число судебных исков против СМИ и журналистов: если в первом триместре было 12 случаев, то во втором - 23. Несмотря на это, Меликян убежден, что с точки зрения свободы слова, оценки международных организаций объективны. Ситуация действительно благоприятная, власти не вмешиваются и не стремятся контролировать СМИ. Но мы не можем сказать, что СМИ в Армении свободны по той простой причине, что они очень часто бывают вынуждены обслуживать интересы своих политических спонсоров", - подытожил Меликян.