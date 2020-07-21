Вторник, 21 Июля 2020 16:27

АрмИнфо. Адвокат бывшего министра обороны Сейрана Оганяна Карен Межлумян предложил отложить рассмотрение дела 1 марта 2008 года до окончания процесса веттинга.

Данное предложение Межлумян озвучил после того, как судья Анна Данибекян заявила, что ходатайство защиты о привлечении к делу новых свидетелей отложено. Адвокат заметил, что до тех пор, пока не завершился процесс веттинга, эта проблема тяготит судей.

Адвокат не исключил, что в ближайшее время представит ходатайство об отложении рассмотрения данного дела. <Процесс веттинга висит над судьями как Дамоклов меч. И судьи попросту опасаются удовлетворять наши ходатайства, так как подобным образом они могут ощутить на себе все негативные последствия веттинга>,- подчеркнул Межлумян.

Отметим, что ранее адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и экс-министра обороны Сейрана Оганяна выступили с ходатайством о привлечении к делу новых свидетелей. Однако, судья Анна Данибекян решила отложить рассмотрение данного ходатайства защиты.