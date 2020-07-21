Вторник, 21 Июля 2020 16:21

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью "France 24" рассказал о ситуации на армяно-азербайджанской госгранице, после инициированной Азербайджаном очередной агрессии, на этот раз в северо- восточном направлении, переговорном процессе по урегулированию нагорно- карабахского конфликта, посреднической роли Минской группы ОБСЕ, позиции Турции по этому вопросу и возможной встрече руководителей Армении и Азербайджана.

Коснувшись текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе, Мнацаканян отметил, что сейчас удалось стабилизировать ситуацию на передовой, при этом добавив, что эта эскалация результат воинственной риторики азербайджанского руководства, которая проявлялась в различных публичных выступлениях руководства АР. Он подчеркнул, что при тесной координации с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Россией, Францией и США - удалось восстановить режим прекращения огня, однако ситуация очень хрупкая и сейчас армянская сторона работает над установлением стабильного перемирия. "Фактически также были предприняты специальные средства, для укрепления режима перемирия и исключения вызовов, угрожающие спокойствию вдоль всей границы Армении, а также линии соприкосновения Арцаха. Это, конечно, наш главный приоритет", - сказал Мнацаканян.

Коснувшись обвинений азербайджанской стороны, что это армянская сторона была инициатор эскалации, глава МИД Армении напомнил о готовности Еревана внедрить механизмы расследования и расширить мандат офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, которые отвергаются Баку.

Комментируя угрозу Баку в случаи необходимости нанести удар по армянской атомной электростанции, Мнацаканян выразил убеждение, что это более широкая региональная угроза, яркий пример безответственного поведения, и фактически угроза, в том числе и для собственного населения, при этом указав на важность проявления благоразумия со стороны Баку.

Глава армянского внешнеполитического ведомства еще раз напомнил о приверженности Армении и Арцаха исключительно мирному урегулированию конфликта, на основе взаимных компромиссов, и нахождения такого решения, которое будет приемлемым для всех трех сторон.

Говоря о действиях Турции в сложившейся ситуации, Мнацаканян отметил, что поведение Анкары вызывает обеспокоенность. Он напомнил о дестабилизирующую роль Турции в соседних от себя регионах, в частности на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Восточном Средиземноморье.

"Сейчас мы являемся свидетелями попытки перенести этот фактор нестабильности в наш регион, на Южный Кавказ. Этот опыт также представлен в свете "исторической миссии" Турции на Южном Кавказе. Теперь вы понимаете, что такая "историческая миссия" вызывает в Армении грустные воспоминания о Геноциде армян в Османской империи в начале прошлого века, и, конечно, мы очень обеспокоены этим. Мы также видим, что безнаказанность этого преступления в отношении армян дает основания Турции настаивать на своей роли на Южном Кавказе", - сказал армянский дипломат, при этом он подчеркнул, что Турция не может играть какую-либо роль в урегулировании нагорно- карабахского конфликта.

Министр отметил, что вопрос может быть урегулирован лишь Арменией, Арцахом и Азербайджаном, в атмосфере взаимодоверия и под эгидой МГ ОБСЕ. В этом контексте главный дипломат Армении высоко оценил посредническую роль сопредседателей в нахождении путей урегулирования конфликта.

Мнацаканян также не согласился с утверждением, что МГ ОБСЕ не оправдала себя в качестве посреднической миссии. По его словам, это очень прочная платформа для урегулирования, где Россия, США и Франция тесно взаимодействуют, продолжая вносить значительный вклад в мирный процесс. Министр отметил, что считает позитивной роль минских посредников и не видит оснований для изменения переговорного формата.

На вопрос о возможной встрече на уровне руководителей Армении и Азербайджана, глава МИД отметил, что Ереван и Баку взаимодействуют на разных уровнях для достижения прогресса в мирном процессе, в том числе и на высшем уровне. При этом он выразил убеждение, что нужно с осторожностью готовить очередную встречу между премьер- министром Армении и президентом Азербайджана, поскольку Ереван действительно стремимся заложить хорошую основу для прогресса.

Он отметил, что на встречах глав МИД Армении и Азербайджана прорабатывается основа для очередной встречи лидеров двух стран. "Встреча лидеров состоится только тогда, когда мы подготовим хорошие основания для такой встречи, чтобы на переговорах был зафиксирован прогресс", - резюмировал глава МИД Армении.