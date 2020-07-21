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 Вторник, 21 Июля 2020 16:11

IDBank выпускает юбилейный 10-й транш облигаций

IDBank выпускает юбилейный 10-й транш облигаций

АрмИнфо.22 июля IDBank выпустит облигации в общем объеме 5 миллионов долларов США. Срок обращения облигаций составляет 2 года 3 месяца, годовая процентная ставка – 4,75%, купон будет выплачиваться поквартально.

По словам Финансового директора Банка Армана Асатряна, это первый выпуск за 2020 год, нов целом это десятый юбилейный выпуск IDBank-а, причем он был ожидаем клиентами: «Облигации сегодня являются самыми востребованными и прибыльными инструментами. Это связано как с недавними налоговыми изменениями, так и доверием наших клиентов к Банку», - отметил Арман Асатрян.

Облигации 10-го транша под аббревиатурой AMANLBB2AER1 будут размещены с 22-го июля по 20-е октября 2020г., после чего будет осуществлен листинг облигаций в «Армянской фондовой бирже», облигации будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

Для приобретения облигаций необходимо заполнить соответствующую заявку и подать в Банк. Полную информацию про облигации можете найти здесь.

Привлеченные по номинальным облигациям денежные средства считаются гарантированным банковским вкладом и гарантированы «Фондом гарантирования возмещения вкладов».

Проспект Облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением N 1/291A Председателя ЦБ PА.Электронная версия проспекта и основные условия выпуска размещены на официальном веб-сайте IDBank по адресу: www.idbank.am.

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