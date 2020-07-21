Вторник, 21 Июля 2020 15:35

АрмИнфо. Высший судебный совет принял решение о приостановлении полномочий судей Суда по банкротству Геворка Нариняна и Ара Кубаняна. Об этом сообщает пресс-служба ВСС.

Отметим, что в СНБ Армении возбуждены уголовные дела, по которым проходят судьи Наринян и Кубанян. Геворк Наринян обвиняется в превышении служебных полномочий, отмывании денег, незаконном обогащении и представлении фальсифицированных сведений в декларации о доходах. Ара Кубанян обвиняется в превышении служебных полномочий. Вчера Наринян был арестован, а ходатайство об аресте Кубаняна было отклонено.

Отметим, что ранее Генеральный прокурор Армении Артур Давтян обратился в ВСС с ходатайством об аресте двух судей.