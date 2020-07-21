Вторник, 21 Июля 2020 15:29

АрмИнфо. Министерство окружающей среды РА ежедневно уделяет внимание проблеме роста сине-зеленых водорослей в озере Севан. В настоящее время активность сине-зеленых водорослей наблюдается как в большой, так и в малой части озера.

В результате исследований было выявлено, что основными причинами интенсивного роста сине- зеленых водорослей в озере и снижения

качества воды являются высокая температура воды в озере еще с зимы и высокий процент фосфора в озере.

Благодаря запущенный в 2019 году работы по очистке лесных районов Севана, в этом году концентрация фосфора в озере несравнимо снизилась. В течении прошлого года, от прибрежных зон озера, было очищено около 100 гектаров лесных площадей.

В то же время началось картирование и инвентаризация зданий, находящихся ниже отметки 1901,5 м на берегах озера и подлежащих демонтажу. Строения будут демонтированы за счет государственных средств.

Также отметим, что разработан документ о восстановлении и защиты баланса экосистемы озера Севан, который был представлен организациям ЕС для финансирования. На эти цели было выделено около 5 миллионов евро.

Министерство окружающей среды выбрала три способа для решения проблемы. Первое по их мнению решение - это предотвращение стока сточных вод из Гегаркуникской области в озеро, второе - восстановление территорий, занятых внутренними отходами и третье - осуществление работ по очистке загрязненных русел рек в зоне водосбора озера Севан