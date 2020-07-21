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 Вторник, 21 Июля 2020 15:21
Ани Мшецян

Полиция Армении раскрыла дело о продаже новорожденного ребенка в Арташате

Полиция Армении раскрыла дело о продаже новорожденного ребенка в Арташате

АрмИнфо.  Полиция Армении раскрыла дело о продаже новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Согласно источнику, 16 июля полиция установила, что жительница села Беркануш, родившая ребенка в медцентре города Арташат, заключила соглашение, согласно которому она после родов должна была продать свое дитя за $2.000 супружеской паре из Еревана.

В этом деле роженице оказали содействие врач и акушер медцентра. После родов 13 июля медсотрудник отдала ребенка женщине из Еревана, которая в свою очередь продала младенца за $50.000.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Все фигуранты по делу

- мать новорожденного, врач, акушер и супружеская пара из Еревана задержаны.  Предварительное следствие продолжается.

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