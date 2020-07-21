Вторник, 21 Июля 2020 15:19

АрмИнфо.Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна начали судебное заседание с представления ходатайства.

В ходе предыдущего судебного заседания под председательством судьи Анны Данибекян, адвокаты бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова и второго президента Армении начали представлять ходатайства о привлечении в качестве свидетелей ряда граждан для допроса в суде.

В частности, адвокат Айк Алумян представил ходатайства о включении в список свидетелей бывшего главу Конституционного суда Гагика Арутюняна, и ряд судей КС Гранта Назаряна, Владимира Ованнисяна, Феликса Тохяна и Кима Балаяна. Именно эти судьи в свое время рассматривали жалобы кандидатов в президенты Тиграна Карапеяна и Левона Тер-Петрсяна, связанные с итогами выборов 2008 года. Стороны также ходатайствовали о приглашении в суд армянского бизнесмена, владельца второго армянского канала H2 Самвела Майрапетяна и экс-министра обороны Микаела Арутюняна, который в свое время подписал приказ 0038. Адвокат Юрия Хачатурова Мигран Погосяна представил ходатайство о включении в список свидетелей для допроса в суде генерала Манвела Григоряна, бывшего генерального прокурора Армении Геворка Костаняна, а также Тиграна Карапетяна, Ваагна Арутюняна и Армена Акопяна.

Также с подобным ходатайством выступил адвокат бывшего министра обороны Сейрана Оганяна Карен Межлумян. Межлумян представил ходатайство о включении в список свидетелей бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна, экс-министра юстиции Давида Арутюняна, бывшего депутата от фракции АРФ <Дашнакцутюн> Армен Рустамяна, замминистра ИД Армении Авета Адонца, Арцруни Агаджаняна.

Однако, сторона обвинения выступила против данного ходатайства. По словам прокурора Геворк Багдасарян по делу рассмотрение данных ходатайств преждевременно, так как еще ничего не доказано и не опровергнуто. Так как еще не изучены материалы по данному делу. Однако, Багдасарян не стал исключать, что в скором времени сторона обвинения также представит ходатайство о допросе данных свидетелей.