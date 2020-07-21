Вторник, 21 Июля 2020 15:14

АрмИнфо. С сентября этого года в систему госуправления Армении будут вовлечены порядка 100 высококвалифицированных специалистов из Диаспоры в рамках программы <К делу>. Об этом на своей странице в фейбуке сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян. <Мы рады принять их и их опыт в Армении на благо нашей страны>, - написал премьер.

Никол Пашинян также опубликовал сообщение офиса Верховного комиссара по делам Диаспоры, в котором говорится, что Министерство юстиции пополнят выпускники Гарварда, Сорбонны и Ливерпуля. Согласно источнику, представители Диаспоры из ряда подобных престижных университетов мира будут вовлечены в работу более 20 госведомств

Армении. <Данная программа является первой в истории страны и имеет большое стратегическое и политическое значение>, - отметил премьер.