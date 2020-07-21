Вторник, 21 Июля 2020 14:10

АрмИнфо. Состоялась встреча посла РФ в Армении Сергея Копыркина с министром образования, науки, культуры и спорта РА Араиком Арутюняном.

Как сообщил на свой странице глава РЦНК в Ереване Сергей Рыбинский, одной из главных тем встречи стало обсуждение положения русского языка в Армении, введение новых госстандартов.

"Главное, что русский язык в школах Армении остаётся обязательным и по-прежнему будет изучаться со 2 класса! Также стороны обсудили программу бесплатного обучения абитуриентов в вузах РФ, повышение квалификации специалистов русского языка, издание новых учебников для школ Армении и другие вопросы российско-армянского сотрудничества", - написал Рыбинский.