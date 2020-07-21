Вторник, 21 Июля 2020 14:07

АрмИнфо. Полиция Армении пресекла контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Армению.

Как сообщает пресс-служба Полиции РА, в начале июля соответствующее полицейское ведомство получило оперативную информацию о готовящемся незаконном переходе ирано-армянской госграницы и ввозе в республику крупной партии наркотиков.

Согласно сообщению ведомства, благодаря оперативно-сыскным мероприятиям нарушитель был задержан в Сюникской области Армении.

"Вечером 10 июля, на участке, где согласно наводке должен быть совершен незаконный переход госграницы, был замечен мужчина в камуфляже, с рюкзаком. Он направлялся из леса в сторону села Срашен. Подозреваемый оказался вооружен. В результате спецоперации правоохранителей, мужчина был обезврежен и задержан. Нарушителем госграницы оказался 24-летний гражданин Ирана, по национальности азербайджанец. При нем было обнаружено 4 кг 865 г героина. Наркотики и ружье переданы на экспертизу. В лесу был обнаружен еще один рюкзак, в нем бутылки с водой, форма, шапка и мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован. Следствие продолжается", - говорится в сообщении полиции РА.