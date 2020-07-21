Вторник, 21 Июля 2020 14:04

АрмИнфо. <Военно-промышленный комплекс крепко стоит рядом с вооруженными силами, нашими любимыми солдатами, служащими на передовой во славу Родины>, - написал на своей странице в фейсбуке министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян, опубликовав видео, на котором запечатлен момент поражения цели отечественным ударным БПЛА <Это результат кропотливой работы, бессонных ночей и мечтаний военных промышленников, инженеров. И это всего лишь малая часть того, что было создано>, - отметил министр.

Напомним, что ранее АрмИнфо сообщало, что в Армении начинается процесс перевода военно- промышленного комплекса из сферы Министерства обороны в сферу Министерства высокотехнологической промышленности.