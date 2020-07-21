Вторник, 21 Июля 2020 13:08

АрмИнфо. Действия Вооруженных сил Азербайджана на границе с Арменией скоординированы с Генштабом Турции. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института востоковедения НАН Армении: академик Рубен Сафрастян.

"Речь идет о совместном планировании всех азербайджанских операций, начиная с 12 июля. Спрогнозировать же дальнейшие шаги этих двух агрессивных государств, представляется делом достаточно трудным. В этом свете, Армения и Арцах должны быть готовы к контрударам по всем направлениям", - подчеркнул он.

По оценкам тюрколога, Анкара содействует "младшему брату" в сфере военного планирования, отправкой в Азербайджан военных специалистов, оружия и боеприпасов. В этом свете, содействие Турции отнюдь не ограничивается декларативной агрессивной риторикой в поддержку Азербайджана. Турция, на взгляд Сафрастяна, посредством своих возможностей реально участвует в реализации совместной с Азербайджаном агрессивной политики в отношении Армении. Агрессии, являющейся продолжением агрессивной политики Анкары всех последних лет.

Турция является страной-членом Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. При этом Анкара продолжает на разных уровнях выражать поддержку Азербайджану в связи с инициированной Баку эскалацией на армяно- азербайджанской границе. 17 июля "решительно осудили провокации и атаки ВС Армении" четыре фракции турецкого парламента. Подписи под документом поставили представители правящей Партии справедливости и развития, Народно-республиканской партии, Партии национального движения и Хорошей партии. Ранее, с аналогичными заявлениями выступили президент и глава МИД Турции.

Напряженность на армяно-азербайджанской границе Сафрастян считает результатом агрессивных устремлений Баку всего последнего периода. По его прогнозам, руководство Азербайджана продолжит демонстрировать агрессивность на протяжении определенного времени. Тем не менее, мощные контрудары ВС Армении, по его прогнозам, существенно понизят и умерят градус агрессии и воинственности военно-политического руководства соседней страны.

"В этом свете, крайне важно, чтобы контрудары армянской армии были мощными, выверенными и точными. Именно они остановят агрессивные шаги Баку еще на стадии их планирования. В этом свете, я не ожидаю, что начавшийся 12 июля новый виток эскалации конфликта продлится долго. И главным фактором, позволяющим мне прийти к подобному заключению, являются точные контрудары наших военных. Причем, не по мирным жителям, как это делают их азербайджанские коллеги, а по наиболее слабым точкам азербайджанской обороны", - подытожил Сафрастян.