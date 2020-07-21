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 Вторник, 21 Июля 2020 12:13
Марианна Мкртчян

Палата представителей США приняла поправку Паллоне, предполагающая усиление надзора за программами военной помощи Азербайджану

Палата представителей США приняла поправку Паллоне, предполагающая усиление надзора за программами военной помощи Азербайджану

АрмИнфо. Палата представителей США подавляющим большинством приняла поправку конгрессмена Фрэнка Паллоне (D-NJ), предполагающая усиление надзора со стороны Конгресса за программами военной помощи, предоставляемые Соединенными штатами Азербайджану. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян выразил благодарность конгрессменам Фрэнку Паллоне (D-NJ), Джеки Шпейеру (D-CA), Адаму Шиффу (D-CA) и Брэду Шерману за требование к администрации увеличить прозрачность и подотчетность оказываемой оборонной помощи режиму Алиева.

Как ранее сообщало АрмИнфо, американские конгрессмены инициировали рассмотрение в Палате представителей США ряд поправок в пользу мира к основному законопроекту об авторизации Пентагона, в том числе блокирующий оборонную поддержку Соединенных штатов Азербайджану.

Так, поправка № 66 к Закону о государственной обороне на 2021 финансовый год (HR 6395), предложенная конгрессменом Брэдом Шерманом, предписывает, что "никакие средства, разрешенные этим законопроектом, не могут быть использованы для передачи оборонных предметов или услуг в Азербайджан, если только президент подтверждает Конгрессу, что передача таких оборонительных предметов или услуг не угрожает гражданской авиации".  Соавторами поправки являются Фрэнк Паллоне (D-NJ), Джеки Шпейер (D-CA), Адам Шифф (D-CA) и TJ Cox (D-CA).

Вторая инициатива - поправка № 397 инициированная членом палаты представителей Фрэнком Паллоне (D-NJ), требует, чтобы Министерство обороны представило Конгрессу отчет о программе военной помощи США (известной как Раздел 333), которая направила Азербайджану помощь на оборону на сумму более 120 миллионов долларов за последние несколько лет. Инициатива поддержана Шерманом, Шпейером и Шиффом.

Голосование по Закону о государственной обороне, к которому была добавлена поправка Паллоне, состоится уже во вторник, 21 июля. В ближайшее время ожидается и голосование в Сенате. Окончательное голосование по ним, вероятно, состоится в ноябре.

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