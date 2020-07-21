Вторник, 21 Июля 2020 11:48

АрмИнфо. По положению на 11:00 21 июля в Армении было выявлено 273 новых случая заражения коронавирусом, тогда как число выздоровевших составило 704.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, за сутки от коронавируса в Армении скончалось 12 человек в возрасте от 63 до 94 лет. У всех граждан были диагностированы сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, общее число заболевших в Армении составило 35 254, выздоровевших - 24 206, летальных исходов - 662. Фактическое лечение в медучреждениях сегодня получают 10 171 пациент, количество проведенных тестов достигло 148 180.