Вторник, 21 Июля 2020 11:22

АрмИнфо. Армения не может всерьез воспринимать коммюнике, составленное Азербайджаном и распространенное от имени координационного бюро Движения неприсоединения. Как сообщает пресс-служба МИД РА, об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РА Анна Нагдалян.

"Вызывает сожаление, что Движение неприсоединения позволяет председательствующим держать в заложниках имя и принципы данного форума с целью проталкивания собственной политической повестки по региональной дестабилизации. Для нас этот клочок бумаги - ничто", - заключила Нагдалян .

Ранее, Координационное Бюро Движения Неприсоединения приняло коммюнике в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе. В коммюнике решительно осуждается "нападение" ВС Армении на позиции ВС Азербайджана вдоль границы с применением артиллерийских установок.

Координационное Бюро Движения Неприсоединения вновь подтвердило свою поддержку решению конфликта между Арменией и Азербайджаном на основе резолюций Совета Безопасности ООН.