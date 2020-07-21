Вторник, 21 Июля 2020 11:09

АрмИнфо.В ночь с 20 на 21 июля, так же как и сейчас ситуация на армяно-азербайджанской границе сохраняется относительно спокойной.

Как сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Фейсбук, противник на отдельных участках госграницы из стрелкового оружия различного калибра 17 раз нарушил режим прекращения огня, в направлении армянских позиций было произведено около 183 выстрелов.

"В направлении Сотка, Артаниша 2 раза, Мовсеса, Айгепара, Вазашена, Довеха, Барекамавана - 9 раз Ерсха, Чива, Зангатуна - 6 раз. ВС Армении сохраняют сдержанность и реагируют только на огонь по нашим позициям", - подчеркнула Степанян.