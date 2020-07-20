Понедельник, 20 Июля 2020 20:28

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 3 в квартале "Аэрация";

11:00-17:00 подъезд 4 жилого дома 70 на пр. Баграмяна, жилой дом 69 на пр. Баграмяна, жилой дом 12 на 4-ой улице М.Аветисяна, жилой дом

20 на улице Кочара, жилой дом 26 на улице Грибоедова, жилой дом 45/1 на пр. Комитаса, жилой дом 17 на улице Врацакан, жилой дом 53 на улице Думана, жилой дом 58 на улице Кери, жилые дома 7, 9/1 на улице

А.Акобяна, собственные дома на переулке Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 51-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 7 на улице Назарбекяна, жилой дом 4 во 2-ом Араратском массиве; жилые дома 30, 46 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 28 в квартале "Норашен", жилой дом 2 на 2-ом переулке Маргаряна, жилые дома 49, 53 на улице Раффи, собственные дома 22-59 на улице Бурназяна, собственные дома 1-15 на 1-ом переулке Бурназяна, собственные дома 6- 12 (четные) и жилой дом 5 на улице Мичурина, собственные дома 2-15, 5, 5А на улице Суворова, жилые дома 47а на улице Лалаянца, 33/1 на пр. Маштоца, подъезд 1 жилого дома 31 на улице Ханджяна, жилые дома 5, 7 на улице Ер.Кочара, частично квартал "Конд', жилые дома 20 на пр. Саят- Нова, 26, 28, 28а, 12, 13 на улице Туманяна, жилой дом 2 на 1-ом пешеходном переходе Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Кашегорцнери, жилые дома 27/1, 27/2 на улице Гарегина Нжде, собственные дома на 2-ой улице Верин Шенгавита, собственные дома на улице Шаамиряннери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 на улице Гюликевхяна в 4-ом Норкском массиве; жилой дом 20 на улице Галшояна в 5-ом Норкском массиве; жилой дом 20 на улице Минск в 8-ом Норкском массиве; жилой дом 30 в квартале "Нарекаци", жилой дом 5 в квартале 'Саят-Нова" в Аване; жилой дом 3 (1/9) на переулке Ташент и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

в Котайкской области:

10?00-16?00 община Гетамеч и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), садоводеская компания, "Ахи Комбинат" (Соляной комбинат),

садоводческая компания ''Ераз", 'Нор Таг", ООО "М.Мартиросян", ООО "В.Григорян", Насосная станция -1 в Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Шауяна и Спандаряна, квартал 'Калер" полностью в общине Егвард.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.