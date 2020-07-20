Понедельник, 20 Июля 2020 20:23

АрмИнфо. Тысячи киприотов были убиты или ранены во время турецкого вторжения на Кипр, и более 200 000 человек стали беженцами. Об этом говорится в заявлении председателя армяно-кипрской межпарламентской комиссии, председатель Постоянной комиссии НС Армении по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Мхитара Айрапетяна в связи 46-ой годовщиной оккупации Турцией части территорий Кипра.

"Северная часть Кипра продолжает оставаться оккупированной турецкими властями. Продолжающиеся провокационные, разрушительные и незаконные действия Турции в Восточном Средиземноморье и ее все более

агрессивная политика подрывают мир и стабильность в регионе. Мы выражаем нашу полную безоговорочную поддержку и солидарность Республике Кипр и ее народу в эту трагическую годовщину, и подтверждаем нашу поддержку Никосии в урегулировании конфликта", - отметил Айрапетян.

Отметим, что сегодня исполняется 46 лет со дня турецкого вторжения (операция "Атилла") на Кипр. В этот день в 1974 году Турция оккупировала 37 % территорий острова, что привело к его фактическому расколу на две обособленные части, сохраняющемуся до настоящего времени. Была дезорганизована экономика страны, полностью нарушены связи между общинами. Около 160 тысяч греков-киприотов стали внутренне перемещенными лицами. В 1974-1975 годах состоялся "обмен" населением: турки-киприоты практически полностью переселились на оккупированную турецкими войсками часть Кипра, а греки-киприоты - на юг острова. А 13 февраля 1975 года руководство турецкой общины провозгласило в одностороннем порядке в северной части острова так называемое "Турецкое федеративное государство Кипр", "первым президентом" которого был избран Рауф Денкташ. В ноябре 1983 года законодательная ассамблея "Турецкого федеративного государства Кипр" провозгласила в одностороннем порядке так называемое независимое турецко-кипрское государство, которое называется "Турецкая республика Северного Кипра", оно до сих пор не признано никем, кроме Турции.

Совет Безопасности ООН в резолюции 541 (1983) осудил данный шаг и призвал все страны-члены ООН "уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность Республики Кипр", "не признавать никакое кипрское государство, кроме Республики Кипр". Эта позиция была подтверждена в резолюции СБ ООН 550 (1984), содержавшей призыв "не содействовать и не оказывать каким-либо образом помощи сепаратистскому образованию" на севере острова Кипр.

Турецкая республика Северного Кипра отделена от остальной части Кипра буферной зоной. Линию, разделяющую остров на два сектора (так называемая "Зеленая линия", Green Line), охраняет контингент Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). Протяженность буферной зоны составляет 180 километров, ширина - от нескольких метров до семи километров. Северные и южные границы буферной зоны - это линии, на которых воюющие стороны остановились после прекращения огня 16 августа 1974 года. В восточной части острова буферная зона прервана британской базой в Декелии, где миссия ООН не работает. Другая область, которую ООН не контролирует, это Вароша, бывший курортный город недалеко от Фамагусты, который сейчас находится под контролем турецких военных. С 1975 года генеральный секретарь ООН осуществляет возложенную на него Советом Безопасности миссию "добрых услуг" по Кипру, имеющую целью оказание содействия греческой и турецкой общинам острова в интересах мирного урегулирования кипрской проблемы. Переговоры о воссоединении Кипра ведутся практически с момента его раздела, они неоднократно прерывались и возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва по инициативе нынешнего президента Кипра Никоса Анастасиадиса. В июле 2017 года переговоры по Кипру вновь провалились.

Сегодня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к туркам-киприотам по случаю 46-й годовщины "Операции по поддержанию мира на Кипре" заявил, что условием для долгосрочного и справедливого урегулирования на Кипре является признание за турецкой общиной статуса равноправной стороны на острове.

<Греческая община Кипра должна незамедлительно признать политическое равноправие турецкой общины острова, в том числе права турок-киприотов на природные ресурсы Кипра>, - сказал Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что Турция и Турецкая Республика Северного Кипра

(ТРСК) всегда выступила за мир на острове, демонстрируя открытую волю к урегулированию противоречий. <Однако наше желание к диалогу вовсе не означает готовность к уступкам в ущерб интересам турок-киприотов.

Турция и далее будет прилагать усилия для защиты прав турецкой общины. С благодарностью и уважением чту память павших в борьбы за освобождение>, - сказал турецкий лидер.