Понедельник, 20 Июля 2020 20:18

АрмИнфо. Глава парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна написал письмо председателю армяно- германского форума, члену Бундестага ФРГ Альберту Вайлеру, в котором рассказал детали военной агрессии Азербайджана, инициированной на армяно-азербайджанской госгранице в северо-восточном направлении.

"Я уверен, что вы знаете о недавней нестабильной ситуации на Южном Кавказе, которая является еще одной попыткой Азербайджана заменить мирные переговорный процесс войной. Я хочу вам сообщить, что 12 июля 2020 года Азербайджан вновь нарушил Соглашение о прекращении огня от 1994 года, обстреляв села Тавушской области Армении. В результате данного нападения были жертвы с обеих сторон.

Азербайджан наносит удары особенно по гражданским населенным пунктам, включая детские сады и больницы. Более того, Министерство обороны Азербайджана публично пригрозило армянской стороне нанести удар по Мецаморской АЭС в случае необходимости, что является прямой угрозой физическому существованию всего региона.

"Просвещенная Армения" информирует всех своих международных партнеров о военных преступлениях Азербайджана и угрозах применения силы. Мы уверены, что Германия как член Минской группы ОБСЕ должна внести свой вклад в предотвращение грубых нарушений международного права со стороны Азербайджана. Мы убеждены в том, что вы, как председатель армяно-германского форума, можете сыграть в этом деле большую роль", - отмечается в письме Марукяна.