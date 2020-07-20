Понедельник, 20 Июля 2020 18:56

АрмИнфо. Всеармянский фонд <Айастан> запустил сбор средств для кампании <Укрепление приграничных сообществ>. Об этом сообщили в фонде. <Бесстрашные жители Тавуша стоят с непоколебимой решимостью против непредсказуемого, опасного врага, чтобы защитить свои дома, свою страну и наши границы. Приграничные поселения имеют стратегическое значение для безопасности Армении и Арцаха, поэтому безопасность, экономическая и социальная помощь этим поселениям является национальным приоритетом.

В течение многих лет Фонд поддерживал суверенные приграничные поселения Армении и Аоцаха. Сейчас, как никогда, необходима эта поддержка, которая поможет укрепить ресурсы пограничных поселений Тавушской области.

Все вырученные средства будут использованы для решения наиболее острых социально- экономических проблем приграничных поселений: на восстановление поврежденных домов, обеспечение жителей питьевой водой, оказание социальной помощи пострадавшим селам, ремонт и переоборудование больниц и предоставление средств дистанционного обучения школьникам.