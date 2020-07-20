Понедельник, 20 Июля 2020 18:54

АрмИнфо. Дорожная полиция Армении на праздник Вардавар, с целью обеспечения безопасности на дорогах республики, работала в усиленном режиме.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Полиции РА, в ходе усиленной службы, сотрудниками полиции, за различного рода нарушения ПДД, было составлено 1385 протоколов, на спецплощадки было перемещено 106 авто. Также сообщает, что 114 водителей находились за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. Кроме того, у 11 водителей отсутствовал страховой полюс, 38 - затемненное лобовое стекло, 2 находились в розыске, 2 эксплуатировали автомобиль с замененными госномерами.

В Дорожной полиции призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и не садиться за руль авто в нетрезвом состоянии. Также отмечается, что Дорожная полиция продолжит работать в усиленном режиме.