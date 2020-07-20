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 Понедельник, 20 Июля 2020 18:47
Марианна Мкртчян

Глава Минобороны Армении наградил военного атташе посольства Греции медалью "За военное сотрудничество"

Глава Минобороны Армении наградил военного атташе посольства Греции медалью "За военное сотрудничество"

АрмИнфо.  Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с временным поверенным в делах посольства Греции в РА Димитрисом Фелопулосом и военным атташе посольства Димостенисем Симаякисем.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны Армении, стороны обсудили текущее состояние армяно-греческого сотрудничества в оборонной сфере и достижения, а также дальнейшее развитие взаимодействия.

Тоноян указал на важность проведения военно-политических консультаций и выразил надежду, что в ближайшем будущем уже будут реализованы плановые мероприятия.

Армянский министр также выразил благодарность Симаякису, завершающему миссию в нашей стране, за вклад в развитие армяно-греческого оборонного сотрудничества, и наградил последнего медалью "За военное сотрудничество".

Стороны также коснулись вопросов региональной безопасности. Тоноян представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе, и обусловленных этим дестабилизирующих процессов в регионе.

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