Понедельник, 20 Июля 2020 18:47

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с временным поверенным в делах посольства Греции в РА Димитрисом Фелопулосом и военным атташе посольства Димостенисем Симаякисем.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны Армении, стороны обсудили текущее состояние армяно-греческого сотрудничества в оборонной сфере и достижения, а также дальнейшее развитие взаимодействия.

Тоноян указал на важность проведения военно-политических консультаций и выразил надежду, что в ближайшем будущем уже будут реализованы плановые мероприятия.

Армянский министр также выразил благодарность Симаякису, завершающему миссию в нашей стране, за вклад в развитие армяно-греческого оборонного сотрудничества, и наградил последнего медалью "За военное сотрудничество".

Стороны также коснулись вопросов региональной безопасности. Тоноян представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе, и обусловленных этим дестабилизирующих процессов в регионе.