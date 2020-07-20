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 Понедельник, 20 Июля 2020 17:12
Ани Мшецян

Левон Тер-Петросян: Для распространения дезинформации необходима благоприятная среда

Левон Тер-Петросян: Для распространения дезинформации необходима благоприятная среда

АрмИнфо.  В книге Марка Блока <Апология истории>, которую я прочел 30 лет назад, особый интерес вызывает отрезок, касающийся механизма сеяния и распространения ложных новостей и мифов в обществе, что нашло свое удивительное отражение в современных социальных сетях. Об этом в интервью сайту Ilur.  am заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.  Тер-Петросян заявил, что люди склонны больше доверять информации, распространенной в альтернативной реальности, и на сегодняшний день информация, распространяемая в соцсетях, потрясает традиционные основы политики государств.

<Чтобы ошибка одного свидетеля стала известной многим, а неправильное наблюдение превратилось в ложную новость, необходимо, чтобы состояние общества было благоприятным для распространения. Не все слои общества являются благоприятными для этого>, - подчеркнул первый президент Армении, заметив, что сегодняшняя реальность близка к той, которая была еще в бытность его президентом.

Тер-Петросян обратился к историческим фактам распространения дезинформации еще в годы первой мировой войны, но к сожалению, в интервью ресурсу, первый президент так и не дал никаких рецептов для преодоления этой ставшей опасной для современного мира напасти.

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