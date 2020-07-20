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 Понедельник, 20 Июля 2020 16:05
Роза Манукян

Никол Пашинян: <Сотни переводов были сделаны в Фонд страхования военнослужащих за последние два часа>

Никол Пашинян: <Сотни переводов были сделаны в Фонд страхования военнослужащих за последние два часа>

АрмИнфо. У себя на странице в Facebook премьер-министр РА Никол Пашинян опубликовал информацию о том, что за два часа были сделаны сотни переводов в Фонд страхования военнослужащих.

Премьер-министр поблагодарил всех соотечественников, отметив что это не только материальная, но и большая моральная поддержка нашей армии, нашего государства.

<Пожалуйста, воздержитесь от покупок любых вещей для армии. <Просто перечислите деньги, которые пойдут в Фонд страхования военнослужащих, деятельность которого полностью прозрачна и находится под контролем, предусмотренным законом>, - написал премьер-министр.  Позже он сообщил, что за последние 15 минут скорость переводов увеличилась: каждые три минуты проходит по транзакции.

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