Понедельник, 20 Июля 2020 16:05

АрмИнфо. У себя на странице в Facebook премьер-министр РА Никол Пашинян опубликовал информацию о том, что за два часа были сделаны сотни переводов в Фонд страхования военнослужащих.

Премьер-министр поблагодарил всех соотечественников, отметив что это не только материальная, но и большая моральная поддержка нашей армии, нашего государства.

<Пожалуйста, воздержитесь от покупок любых вещей для армии. <Просто перечислите деньги, которые пойдут в Фонд страхования военнослужащих, деятельность которого полностью прозрачна и находится под контролем, предусмотренным законом>, - написал премьер-министр. Позже он сообщил, что за последние 15 минут скорость переводов увеличилась: каждые три минуты проходит по транзакции.