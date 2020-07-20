Понедельник, 20 Июля 2020 15:20

АрмИнфо. Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ. Об этом 20 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что в Москве и в целом в России живет много азербайджанцев и много армян, и все они являются добропорядочными гражданами РФ, я имею в виду тех, кто граждане РФ, помимо мигрантов, и они все уважаемые члены нашего общества. Очевидно, что эскалация на армяно- азербайджанской границе не может оставлять этих наших граждан безучастными, и, конечно, эмоционально они свою реакцию проявляют", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обратили ли в Кремле внимание на проблемы между уроженцами Азербайджана и Армении в Москве, в том числе с торговлей.

Он напомнил, что РФ призвала обе стороны к сдержанности, к незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня и к прекращению любых проявлений насилия.

"Поэтому мы надеемся, что как можно скорее эта ситуация будет урегулирована, и таким образом эмоциональный фон тоже вернется в нормальное русло", - заключил Песков, передает РИАН Новости.

Отметим, что в Москве на фоне боестолкновений на армяно-азербайджанской границе, на территории РФ произошло ряд инцидентов с участием армян и азербайджанцев. Это и отразилось на деятельности армянских экспортеров, которые столкнулись с проблемой реализации продуктов на рынке "Фуд Сити" в Москве. В частности, 50 фур, груженные абрикосами были выдворены с территории рынка и не могли реализовать скоропортящийся товар. Ситуацию спасла многочисленная армянская община, которая начала раскупать абрикосы, демонстрируя единство и сплоченность. Более того, российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян предоставил свои территории для парковки фур. Похожие события произошли и в Санкт- Петербурге. Поставщики фруктов из Армении пожаловались на то, что после обострения вооруженного конфликта между Баку и Ереваном их попросили удалиться с "азербайджанских" рынков Санкт-Петербурга. По словам представителей диаспоры, в полночь 17 июля с контролируемых азербайджанцами рынков Северной столицы "были удалены фуры с армянскими товарами". В результате поставщики потеряли возможность реализации скоропортящейся продукции. Абрикосы и персики, прибывшие из Армении, экстренно продавали по оптовым ценам прямо с фур.