Понедельник, 20 Июля 2020 13:26

АрмИнфо. Решением суда общей юрисдикции судья по делам о банкротствах Геворк Наринян арестован. Мера пресечения определена на двухмесячный срок. Об этом сообщает пресс-служба Высшего судебного совета. На суде председательствовал судья Мнацакан Мартиросян.

Отметим, что данное дело связывают с тем, что генпрокурор Армении Артур Давтян обратился в Высший судебный совет для того, чтобы добиться согласия на арест двух судей.

Однако, детали, имена судей и причины по которым Давтян решил обратиться в ВСС, пока не сообщаются.