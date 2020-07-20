Понедельник, 20 Июля 2020 13:25

АрмИнфо.Угроза представителя Министерства обороны Азербайджана о возможности ракетного удара по Армянской АЭС - свидетельство неадекватной оценки ситуации и последствий озвучиваемой угрозы. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-министр обороны Армении, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян.

17 июля глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что "в случае угрозы для Мингечаурского водохранилища азербайджанские вооруженные силы нанесут ракетный удар по Мецаморской АЭС, что обернется для Армении трагедией".

"Во-первых, в случае нанесения подобного удара пострадаем не только мы. Пострадают все, включая военнослужащих дислоцированной на территории 102-й российской военной базы и Пограничного управления РФ. А это автоматически введет в практическое действие армяно-российский договор о военной базе, согласно которому агрессия против Армении воспринимается как агрессия и против России>, - подчеркнул генерал.

Но все это в теории. На практике же, по оценкам военного, успешная атака Мецаморской атомной станции - дело не столь легкое, как это видится некоторым чинам в Баку. По словам Арутюняна, ААЭС разделяет от Азербайджана эшелонированная система противовоздушной обороны. Причем, в рамках созданной Ереваном и Москвой Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности ААЭС защищают силы ПВО как Армении, так и России.

Таким образом, теоретические азербайджанские ракеты или боевые самолеты прежде чем достичь Мецаморской АЭС, по его оценкам, должны должны преодолеть, состоящую из средств ПВО и ПРО: "Тор-М2", "Бук", С-125, С-300, С-300В, многоэшелонированную оборону. "Я уже не говорю о мерах безопасности, предпринятых, как того требуют нормы МАГАТЭ, на самой Армянской АЭС на случай возможных аварий. Так что поразить эту цель далеко не так легко как это кажется некоторым в Баку>, - подытожил генерал.

18 июля постоянный представитель Армении при международных организациях в Вене Армен Папикян на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси рассказал об угрозах Азербайджана нанести удар по Армянской АЭС. Посол Папикян заявил о глубокой озабоченности Еревана относительно угрозы минобороны Азербайджана нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС, отметив, что это попирает все нормы международного гуманитарного права, является серьезнейшим вызовом безопасности и стабильности не только Армении, но всего региона. Постпред Армении добавил также, что такие заявления являются "открытым проявлением государственного терроризма"