Понедельник, 20 Июля 2020 13:23

АрмИнфо.За последние месяцы ненавистническая риторика и угрозы со стороны руководства Азербайджана, воинственные заявления, на фоне которых и произошло последнее обострение, вернули мирный процесс к состоянию на апрель 2016 год. Об этом заявила "Коммерсанту" пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдаляна отвечая на вопросы, можно ли считать, что карабахское урегулирование отброшено назад

Она напомнила, что еще в 2016 году Азербайджан нанес тяжелейший удар по мирному процессу, последствия от которого не были до конца устранены. "За последние два года мы зафиксировали определенные позитивные сдвиги: снизился показатель нарушений режима прекращения огня, была достигнута договоренность относительно подготовки народов к миру, первым шагом к реализации которой стал проект по обмену журналистами", - констатировала Нагдалян.

На уточнение будет ли дальше вестись речь о гуманитарных обменах, представитель армняского внешнеполитического ведомства напомнила, что ранее было достигнуто соглашение о подготовке народов к миру. "Однако последние события и агрессивные заявления руководства Азербайджана продемонстрировали, что не власти Азербайджана должны готовить народ, а скорее наоборот - народ Азербайджана должен готовить свои власти к миру", - подытожила Нагдалян.