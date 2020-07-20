Понедельник, 20 Июля 2020 13:22

АрмИнфо.Пресс-служба МЧС РА сообщает, что 19 июля в 20:40 был получен сигнал о том, что на Гидроэлектростанции в селе Аргел горит трансформатор.

На место происшествия выехали оперативная группа спасателей Котайкского областного управления МЧС, четыре пожарные бригады из пожарно-спасательных отрядов и одна пожарная команда из пожарно-спасательной бригады Ереванского спасательного управления.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в 2-х силовых трансформаторах гидроагрегата "Т-4", расположенных перед зданием "Аргел ГЭС".

Пожар удалось полностью потушить в 23:33. Сгорели два трансформатора (каждый мощностью 8 тонн масла).

Огонь не затронул остальные 10 трансформаторов и панель управления внутри здания <Аргел ГЭС>.