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 Понедельник, 20 Июля 2020 13:22
Роза Манукян

На ГЭС села Аргел вспыхнул пожар

На ГЭС села Аргел вспыхнул пожар

АрмИнфо.Пресс-служба МЧС РА сообщает, что 19 июля в 20:40 был получен сигнал о том, что на Гидроэлектростанции в селе Аргел горит трансформатор.

На место происшествия выехали оперативная группа спасателей Котайкского областного управления МЧС, четыре пожарные бригады из пожарно-спасательных отрядов и одна пожарная команда из пожарно-спасательной бригады Ереванского спасательного управления.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в 2-х силовых трансформаторах гидроагрегата "Т-4", расположенных перед зданием "Аргел ГЭС".

Пожар удалось полностью потушить в 23:33. Сгорели два трансформатора (каждый мощностью 8 тонн масла).

Огонь не затронул остальные 10 трансформаторов и панель управления внутри здания <Аргел ГЭС>.

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