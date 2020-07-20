Понедельник, 20 Июля 2020 13:20

АрмИнфо.Ненависть к Армении в Азербайджане на сегодняшний день настолько сильна, что своими заявлениями власти Баку дискредитируют сами себя. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил советник президента Арцаха Давид Бабаян.

Бабаян отметил, что заявление официального представителя Министерства обороны Азербайджана о возможном ракетном ударе по Мецаморской АЭС является ненормальным по всем параметрам. <Это откровенно террористическое заявление. В мире еще не было подобного прецедента. Все это, по его убеждению, является истерическим проявлением борьбы за власть в самом Азербайджане, сдобренной откровенными проявлениями нацизма. По словам Бабаяна, сейчас президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически ведет войну сразу по двум фронтам. <Во-первых, это война с Арменией, во-вторых, борьба против своего народа. Граждане недовольны положением дел в стране>,- подчеркнул Бабаян.

В этом разрезе советник президента Арцаха напомнил, что заявление Ильхам Алиева о готовности 150 человек пойти на фронт в качестве добровольцев - есть ничто иное как отношение людей к властям собственной страны. Люди просто не видят смысла воевать за клан Алиевых.

И тем не менее, по мнению Бабаяна Армении и Арцаху не следует забывать, что в лице Азербайджана находится террористическое государство. У Баку весьма богатый опыт в террористических действиях, и поэтому не стоит игнорировать их заявления. <Сейчас Армении и Арцах мы должны быть сплоченными и очень бдительными. И нам следует существенно усилить защиту всех наших инфраструктур>,- заключил Давид Бабаян.