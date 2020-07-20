Понедельник, 20 Июля 2020 13:19

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал воздерживаться от любых инициатив по приобретению имущества для вооруженных сил страны.

На своей странице в Facebook он призвал переводить деньги в Фонд страхования военнослужащих, с которого будет осуществляться приобретение данного имущества. "Дорогие соотечественники, поскольку в эти дни мы получаем много писем и звонков, авторов которых, наши соотечественники интересуются возможностями оказания финансовой поддержки нашей армии, сообщаю вам, что соотечественники, которые имеют такое желание, могут перевести свои пожертвования в Фонд страхования военнослужащих. Пожертвования могут быть сделаны в режиме онлайн. Пожалуйста, воздержитесь от каких-либо инициатив для армии. Просто перечислите деньги, которые будут потрачены на это имущество, в Фонд страхования, чья деятельность полностью прозрачна и находится под контролем", - написал премьер-министр