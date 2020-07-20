Понедельник, 20 Июля 2020 13:14

АрмИнфо.МЧС Армении сообщает, что с 20 по 21 июля в столице страны, а также в областях Арарат и Армавир, предгорьях Арагацотна, долинах Сюника ожидается аномально высокий тепловой фон, в дневное время дня температура воздуха повысится до +39...+41 градусов.

Согласно источнику, в эти дни в предгорьях и долинах республики ожидается высокая пожароопасная обстановка. Днем 20-го июля ожидается погода без осадков. После полудня 21-го июля в северных регионах, с 22-24 часов в большинстве регионов время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с. В отдельных местах также ожидается град.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 20 июля температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов, с 22-23 понизится на 8-10 градусов.

В Ереване 20-21 июля ожидается погода без осадков, с 22-24 ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 17-20 м/с.