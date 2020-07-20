Понедельник, 20 Июля 2020 11:47

АрмИнфо. По положению на 11:00 20 июля в Армении число выздоровевших от коронавируса составило 208 человек, тогда как количество новых заболевших в общей сложности насчитывает 104. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

Согласно источнику, за сутки в стране от коронавируса скончалось 9 человек, возраст которых составляет от 53 до 92 лет. У всех граждан были диагностированы сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, общее число заболевших в Армении составило 34 981, выздоровевших - 23 502, летальных исходов - 650. Фактическое лечение в медучреждениях сегодня получают 10 620 пациентов, количество проведенных тестов достигло 147 108.