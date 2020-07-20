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 Понедельник, 20 Июля 2020 11:36
Марианна Мкртчян

Папа Римский призвал путем диалога достичь длительного мирного решения проблем, существующих между Арменией и Азербайджаном

Папа Римский призвал путем диалога достичь длительного мирного решения проблем, существующих между Арменией и Азербайджаном

АрмИнфо.Папа Римский Франциск призвал путем диалога достичь длительного мирного решения проблем, существующих между Арменией и Азербайджаном.

"С озабоченностью я слежу за новым обострением в последние дни вооруженной напряженности в регионе Кавказа, между Арменией и Азербайджаном", - заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает РИА Новости.

МИД Армении призвал к прекращению эскалации на границе с Азербайджаном Папа Франциск пообещал молиться за семьи погибших в результате происшедших столкновений и выразил надежду на то, что при содействии международного сообщества "посредством диалога и доброй воли сторон можно будет достичь длительного мирного решения на благо этих возлюбленных народов"

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