Понедельник, 20 Июля 2020 11:32

АрмИнфо.Военнослужащие срочной службы 3-его армейского корпуса ВС Армении, которые в эти дни должны быть демобилизованы из Вооруженных сил единогласно написали заявления командованию, с просьбой приостановить процесс демобилизации и разрешить продолжить службу до стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской госгранице.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, добавив, что этот шаг в очередной раз демонстрирует патриотизм армянских военнослужащих и их преданность Родине и народу.

"Несмотря на то, что Минобороны уже заявляло, что нужды в добровольцах сегодня нет, и ВС Армении достойно выполняют боевые задачи, поставленные перед ними, тем не менее, военнослужащие, кто демобилизовался в эти дни, и в РА и в Арцаха, особенно из тех воинских частей в направлении которых в эти дни были осуществлены наступательные действия Азербайджана, обращаются в территориальные военкоматы, заявляя о готовности вернуться в свои воинские части к своим сослуживцам и защищать родину", - написала Степанян.