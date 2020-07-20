Понедельник, 20 Июля 2020 11:07

АрмИнфо. Двенадцатого июля, предприняв нападение на Армению, Азербайджан вновь сделал попытку навязать Армении односторонние уступки в вопросе Нагорного Карабаха. Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, коснувшись причины недавних военных действий между Арменией и Азербайджаном.

"Я думаю, что мы в который раз продемонстрировали, что есть только один способ решения нагорно-карабахского конфликта, он основан на устойчивом компромиссе между всеми вовлеченными сторонами - Арменией, Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Единственная преграда на пути к достижению прогресса в переговорах это максимализм, с которым Азербайджан подходит к вопросу мирного урегулирования. Ярко выраженные причины сложившейся на сегодняшний день ситуации это непрекращающиеся агрессивная, враждебная, воинственная риторика руководства Азербайджана против Армении и армянского народа, исторические претензии на Армению и Арцах, применение силы и угроза применения силы", - отметил армянский министр.

При этом он выразил убеждение, что произошедшее в очередной раз ясно продемонстрировало, что не существует военного решения данного конфликта, что конфликт можно решить исключительно мирным путем. Мнацаканял также добавил, что инцидент наглядно продемонстрировал обороноспособность Армении. "Мы по-прежнему привержены исключительно мирному урегулированию и будем отвергать военное решение в самой твердой и бескомпромиссной манере", - сказал главный дипломат Армении.

На уточнение, почему боестолкновения происходили в северо-восточной части армяно- азербайджанской границы, Мнацаканян предположил, что это просчет со стороны Азербайджана, что, возможно, они думали, что оборона Армении уязвима на данном конкретном участке, и они могут проникнуть на территорию Армении на этом отрезке.

При этом он выразил убеждение, что противник убедился, что обороноспособность Армении сильно повсюду, и что попытки дестабилизировать ситуацию, попытки распространить конфликт дальше за пределы Нагорного Карабаха и превратить его в полномасштабную войну с Арменией были предотвращены самым четким и решительным образом.

Коснувшись поддержки Турции Азербайджана, Мнацаканян отметил, что в Ереване не были удивлены позицией Турции, являющейся

дестабилизирующим фактором не только в нашем регионе, но и во всех соседних регионах. "Мы были свидетелями подобных проявлений грубой силы, вторжений и вмешательств в другие соседние регионы, включая Восточное Средиземноморье, Северную Африку и Ближний Восток. Эта неоосманская политика Турции распространяется и на наш регион. Мы внимательно отслеживаем подобные высказывания. Один из пунктов в этом заявлении касается "исторической миссии" Турции в нашем регионе. Мы вынуждены напомнить, что эта миссия очень печальная и преступная миссия, которая хранит память Геноцида армян, совершенного в начале прошлого века", - сказал глава МИД Армении.

При этом он выразил убеждение, что это демонстрация силы и силовой политики в регионе, выявила их притязания, сущность их политики сеять нестабильность в Южно- кавказском регионе. "Эта крайне опасная региональная политика Турции никоим образом не способствует мирному урегулированию конфликта и никоим образом не способствует устойчивой стабильности в нашем регионе. Эта политика резко противоречит политике других партнеров и соседей, которые проявили большую уравновешенность и осмотрительность, осознавая что в нашем регионе не может быть мира за счет кого-либо из стран региона. Так что односторонний подход Турции, политика родства с Азербайджаном подпитывают нестабильность", - сказал армянский министр.

На уточнение, будет ли Армения обращаться за какой-либо международной и другой военной помощью, Мнацаканян подчеркнул, что Армения обладает средствами для обороны.

"Армения также сотрудничает с другими членами Организации Договора о коллективной безопасности. Армения сотрудничает со многими другими партнерами. Армения также взаимодействует с НАТО. Армения - страна, которая стремится к стабильности и отвергает любое военное решение, любой военный способ ведения политики в нашем регионе. Мы будем решительно отвергать подобную политику и на дипломатическом фронте, и в политическом отношении, так же, мы, безусловно, будем готовы к обороне, однако любое расширение нестабильности военным способом, а также поиск военных решений будут иметь катастрофические последствия для всего региона. Это еще раз демонстрирует крайне неконструктивную и опасную политику Турции", - констатировал дипломат.

Говоря о роли России в урегулировании, он отметил. Что мирное урегулирование является высшим приоритетом и оно проводится в рамках международно признанного формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ, куда входят Франция, США и Россия.

"Россия очень конструктивно работает с двумя другими странами, чтобы найти приемлемое для всех заинтересованных сторон - Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана решение, основанное на компромиссе. Что касается Армении и Нагорного Карабаха, то мы всецело привержены решению, которое основано на компромиссе и тщательно продумано с учетом интересов безопасности, приоритетов всех сторон, и Россия очень внимательна в своей политике поиска исключительно мирных решений. Мы весьма приветствуем эту политику и будем продолжать работать с Россией так же, как и с другими странами сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Францией и США, для достижения исключительно мирного решения. Война - не является альтернативой. Это катастрофа для всего региона. Мы целиком и категорически отвергаем любое военное решение, любую вспышку военных действий либо войну в нашем регионе. Такова наша политика", - заключил глава МИД Армении.