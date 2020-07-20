Понедельник, 20 Июля 2020 10:06

АрмИнфо.В ночь с 19 на 20 июля и сейчас ситуация на армяно-азербайджанской границе оставалась сравнительно спокойной.

Как сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Фейсбук, противник на отдельных участках госграницы из стрелкового оружия различного калибра 9 раз нарушил режим прекращения огня, в направлении армянских позиций было произведено около 137 выстрелов.

"В частности, 2 раза по боевым позициям, расположенным в направлении Чамбарака из гранатометов АГС-17. Ответным огнем армянской стороны действия противника были пресечены. По боевым позициям, расположенным в направлении приграничных общин Чинари, Неркин Кармирахбюр, Беркабер, Бердаван было произведено 4 выстрела. Армянская сторона не предприняла ответных мер. Два выстрела было произведено по позициям, расположенным в направлении Хндзорецка, армянская сторона оставила без ответа эти действия противника. И одни раз по позициям в направлении села Паруйр Севак, который был пресечен ответным огнем армянской стороны", - проинформировала Степанян.