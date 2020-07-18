Суббота, 18 Июля 2020 17:23

АрмИнфо.День металлурга — ежегодный профессиональный праздник, который отмечают в третье воскресенье июля. По случаю профессионального праздника президент GeoProMining Роман Худолий поздравил коллективы .

Уважаемые коллеги!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем металлурга.

Металлургия – одна из динамично развивающихся отраслей и является основой экономического развития страны. Металлургические системообразующие предприятия дают работу и возможность достойно жить миллионам гражданам во всем мире. И от благополучия отрасли в немалой степени зависит благополучие всей страны. Уверен, что трудовые коллективы наших предприятий, продолжая славные традиции новыми достижениями, вносят достойный вклад в развитие экономики Армении.

Сегодня весь мир вновь переживает непростые времена, меняется под влиянием пандемии. Мы отказываемся от привычных вещей, учим новые правила безопасности. Отрадно, что несмотря на кризисные трудности, наши активы продолжают стабильно работать, выполняют все бюджетные, социальные обязательства и самое главное реализуют долгосрочную стратегию развития. И мы верим, что жизнь вернется в привычное русло. Мы будем снова приветствовать коллег рукопожатием, вместе обсуждать успехи и строить новые планы.

Новых успехов вам, дорогие горняки и металлурги!

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, домашнего уюта, семейного благополучия!

GeoProMining, основанная в 2001 году, является международной частной компанией сдиверсифицированной ресурсной базой золота и других металлов. Предприятия GeoProMining расположены в России и в Армении. В Армении GeoProMining принадлежат два предприятия – Агаракский медно-молибденовый комбинат (АММК) и компания GPM Gold, разрабатывающая Сотское золотоносное месторождение и управляющая Араратской золотоизвлекательной фабрикой.