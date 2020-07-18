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 Суббота, 18 Июля 2020 17:10
Марианна Мкртчян

Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном

Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном

АрмИнфо.В связи с урегулированием нагорно- карабахского конфликта до сегодняшнего дня был допущен ряд ошибок, из-за которых конфликт уже 30 лет не решается. Об этом в интервью АПА заявил председатель Комитета Госдумы России по работе со странами СНГ Леонид Калашников, комментируя напряженность на азербайджано-армянской границе.

По его мнению, одна из этих ошибок заключается в том, что урегулирование конфликта поручено именно Минской группе ОБСЕ:

 

<Это был формат, созданный по желанию Запада. Конечно, это поддержали тогдашние российские власти - президент Ельцин, министр иностранных дел Козырев. В то время в нашей стране сидели и стояли под диктовку Запада. Скажу вам, что в то время в рамках Парламентской ассамблеи СНГ решение этой проблемы было возможным. Была также разработана схема решения проблемы. Но в то время американцы выступили против этого, и была создана Минская группа, институт сопредседателей. Смотрите, после последней ситуации на азербайджано-армянской границе международные организации, в том числе сопредседатели Минской группы, распространили заявление и дали оценку этому событию. Но здесь главный вопрос - назвать основную причину этой напряженности, она должна быть в центре внимания. В чем причина? Конечно, неурегулированость карабахского конфликта.

Сегодня мы слышим призывы о привлечении Минской группы для стабилизации напряженности на границе. Мне трудно понять, кто делает эти вызовы. Чем занималась Минская группа в это время? Что же сделала эта организация за эти 30 лет? Если говорить правду, то ничего. Вы знаете, сейчас нет значения, кто первым начал и продолжает напряженность сегодня. Важен вопрос - почему произошла напряженность? А главный ответ - потому, что конфликт не решен. Все прекрасно понимают, что за это время ничего не было сделано для урегулирования конфликта. Это уже понимает и российское руководство. Это радует. Российское руководство понимает, что США и Европа не хотят разрешения конфликтов в Западном регионе. Они заинтересованы в нестабильности вокруг России, в разгорании региональных конфликтов", - считает Калашников.

При этом российский парламентарий убежден, что есть единственный способ урегулирования конфликта заключается в том, чтобы лидеры трех государств - России, Азербайджана и Армении встретились и решили этот вопрос в корне.

"Я не вижу другого решения. Я не вижу решения конфликта военным путем. Минская группа ОБСЕ не заинтересована в разрешении этого конфликта. Поэтому нет никакой пользы от их деятельности, а точнее от их бездействия", - сказал он, при этом выразив убеждение, что сегодня Владимир Путин и Ильхам Алиев, пользуясь своим авторитетом, могут решить эту проблему.

"Они действительно хотят справедливого решения этого вопроса. Естественно, эту проблему нельзя решить сразу. Но с чего-то надо начинать. Я хорошо понимаю азербайджанцев в этом вопросе. Смотрите, мы приняли в Государственной Думе закон о наказании за призывы, направленные на нарушение территориальной целостности. Два- три дня назад мы приняли этот закон. Я стал свидетелем того, как граждане России с большим удовлетворением приняли этот закон. Поэтому я очень хорошо понимаю боль простых азербайджанцев в связи с территориальной целостностью страны. Понятно, почему азербайджанцы сегодня выходят на улицы и поддерживают армию", - сказал Калашников.

Председатель Думского комитета также выразил мнение относительно того, присоединится ли Организация Договора о коллективной безопасности к армяно- азербайджанскому конфликту:

"Присоединение ОДКБ к этому конфликту будет преступлением. Потому что эта организация не создана для войны с этими и другими соседями. Поэтому эти разговоры должны быть прекращены. Если кто-то хочет вовлечь ОДКБ в карабахский конфликт, пусть знает, что этого никто и никогда не добьется. Страны, входящие в ОДКБ, также прекрасно знают, для чего создана эта организация. Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном. На это никто не пойдет. Забудьте об этом", - заключил российский парламентарий. 

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