Суббота, 18 Июля 2020 17:09

АрмИнфо. По инициативе министра обороны Азербайджана Закира Гасанова состоялся телефонный разговор с коллегой из России Сергеем Шойгу.

Как сообщает АПА, в ходе телефонного разговора стороны отметили успешное развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях, которое основано на дружбе, взаимном доверии и добрососедских отношениях. Отметив высокий уровень военного сотрудничества между двумя странами, министры обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества.

Министры также провели широкий обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе телефонного разговора министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинформировал генерал-полковника Закира Гасанова о проведении внезапных проверок боеготовности Вооруженных Сил России. Сергей Шойгу подчеркнул, что это мероприятие - плановое, и никак не связано с событиями, происходящими на армяно-азербайджанской границе.

Накануне, стало известно, что все войска Южного военного округа были подняты по команде "тревога", с целью проверки их боеготовности.