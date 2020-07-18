Суббота, 18 Июля 2020 17:08

АрмИнфо. Постоянный представитель Армении в международных организациях в Вене, посол Армен Папикян встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, цель встречи - представить генеральному директору МАГАТЭ ситуацию, сложившуюся с 12 июля на армяно-азербайджанской границе в результате военных действий, развязанных Азербайджаном против Армении и в этом контексте крайне опасных угроз и заявлений, звучащих из Баку.

Папикян выразил глубокую обеспокоенность Армении в связи с угрозой Министерства обороны Азербайджана нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС, отметив, что такие заявления просто нарушают все нормы международного гуманитарного права и создают серьезную проблему не только для безопасности РА, но и для всего региона. Он отметил, что достойное осуждения заявление Азербайджана о готовности нанести удар по атомной станции является не чем иным, как открытым проявлением государственного терроризма.

Посол Папикян выразил надежду, что в рамках своего мандата МАГАТЭ выскажет свою позицию по поводу таких безответственных и опасных заявлений Азербайджана.

Выразив обеспокоенность в связи с развитием событий, собеседники в очередной раз указали на императив дня обеспечение безопасности и сохранность Армянской АЭС, подчеркнув в этом смысле многолетнее

эффективное сотрудничество между агентством и Арменией.

Ранее, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что армянская сторона не должна забывать о том, что самые современные ракетные системы, находящиеся на вооружении азербайджанской армии, позволяют с высокой точностью ударить по Мецаморской АЭС, что приведет к большой катастрофе для Армении.